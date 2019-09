"The Voice Kids est une aventure extraordinaire, j’aime super fort, nous confie d’emblée la timide mais souriante Julia qui se démène lors des répétitions du spectacle Kids on Stage auquel elle participera le 17 novembre (à 17 heures) au Cirque royal de Bruxelles. Mais l’important ce n’est pas de gagner, ni d’avoir un trophée. Mais bien de s’amuser ! Et aussi d’avoir des amis."