Julia Vignali joue le rôle de confidente dans Mon admirateur secret.

"À la télévision, on voit régulièrement des spécialistes en mode ou encore en immobilier. Jusqu’ici, moi, je n’étais experte de rien." Julia Vignali qui a finalement trouvé chaussure à son pied avec la mission qui lui a été confiée dans Mon admirateur secret. L’animatrice y incarne l’oreille attentive, la confidente qui recueille les joies et les déceptions des candidats et tente, quand il le faut, de les réconforter."

(...)