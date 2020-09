En annonçant de manière précipitée son départ du 13 heures de TF1, Jean-Pierre Pernaut peut se vanter d’avoir provoqué un grand jeu de chaises musicales qui a pris de court la concurrence. La première chaîne française ayant débauché Marie-Sophie Lacarrau, présentatrice du 13 heures de France 2, pour reprendre le flambeau, le service public a été contraint de l’écarter de l’antenne et de lui trouver un successeur dans l’urgence. Si Nathanaël de Rincquesen a pris la relève pour assurer l'intérim, c’est Julian Bugier, le joker d’Anne-Sophie Lapix sur le 20 heures qui reprendra les commandes du rendez-vous de la mi-journée en tant que titulaire.

À 38 ans, après avoir joué les doublures pendant neuf ans également pour David Pujadas et Laurent Delahousse, il réalise son rêve, celui de s’asseoir dans le fauteuil de présentateur, même si ce n’est pas celui qu’il convoitait. “Pendant longtemps, ça a été mon but de devenir numéro 1 du 20 heures. C’est ce que j’aime, c’est mon ADN”, confiait-il l’an dernier au micro d’Europe 1. cela reste néanmoins un aboutissement pour ce journaliste qui a appris le métier sur le tas, auprès de Boomberg à Londres, puis chez BFMTV et iTélé, à Paris. En effet, Julian Bugier n’est pas le produit d’une école de journalisme et a arrêté ses études d’économie à l’âge de 19 ans.

Le choix de France 2 entraîne d’autres changements, en interne pour commencer. Selon Le Parisien, c’est désormais Karine Baste-Régis qui officiera comme joker d’Anne-Sophie Lapix pour le 20 heures. Depuis l’an dernier, elle présente les flashs infos sur Télématin, au côté de Laurent Bignolas. Toujours d’après le quotidien français, les autres rendez-vous présentés jusqu’ici par Julian Bugier pourraient aussi être redistribués. On pense au magazine du samedi Tout compte fait et aux débats de sociétés qui suivaient la diffusion de téléfilms..

Le grand jeu de chaises musicales pourrait aussi avoir un impact sur Europe 1. En effet, depuis la rentrée, le nouveau présentateur du 13 heures de France 2 qui prendra ses fonctions le 4 janvier prochain, y présente la tranche du soir. Va-t-il pouvoir continuer à le faire en ayant le poids du 13 heures sur les épaules ? Ce dernier pèse tout de même quelque 2,5 millions de téléspectateurs au quotidien.