On a souvent l’impression que les stars hollywoodiennes viennent d'une autre planète, en raison de leurs lubies, de leur mode de vie ou de leur aisance financière. Sentiment renforcé à la lecture de l'autobiographie de Julianna Marguiles, Sunshine Girl : An Unexpected Life.

Au moment du lancement de la série Urgences, elle était totalement inconnue du grand public. Tout comme George Clooney, d'ailleurs, la vedette étant plutôt Anthony Edwards. Mais son personnage d'infirmière, Carol Hathaway, pour laquelle en pince le Dr Ross (George Clooney, donc), en fait très vite une vedette du petit écran. A tel point qu'en 2000, au bout de la sixième saison, les producteurs lui proposent le plus gros chèque jamais offert pour une série à l'époque: 27 millions de dollars pour rester deux saisons supplémentaires. Une somme faramineuse, qu'elle a refusé pour une raison assez surprenante.

"Je me suis rendue à la librairie Bodhi à Los Angeles car j’avais une amie qui avait des livres sur la spiritualité et j’avais un peu étudié le bouddhisme,explique-t-elle dans son autobiographie. J’ai parcouru une étagère et pris un livre, Éveillez le Bouddha qui est en vous. Je l’ai rapporté chez moi, j’ai ouvert le livre, fermé les yeux et mis le doigt sur une phrase au hasard. Quand j’ai ouvert les yeux, la phrase disait ‘je savais que je voulais apprendre plus, pas gagner plus’."

Sa décision a donc été prise par la lecture, au hasard, d'une seule phrase dans un livre qu'elle venait d'ouvrir. Un autre monde, on vous le disait...