C’est un beau chapitre qui se termine pour Julie Denayer. Sur les réseaux sociaux, la journaliste belge a annoncé arrêter la présentation de Chroniques criminelles sur TFX après trois ans d’antenne. “‘Choisir, c’est renoncer’. 😊 Merci infiniment @tf1 pour ces belles années, merci à la merveilleuse équipe qui m’entourait et qui va me manquer, je choisis de quitter #chroniquescriminelles le cœur rempli de beaux souvenirs #lastone”, écrit-elle sur Instagram.

Pour la remplacer aux commandes du magazine, TF1 fait appel à une de ses animatrices emblématiques, Karine Ferri. Souvent cantonnée aux présentations en duo, l’épouse de Yoann Gourcuff reprendra le flambeau à la rentrée, tout en continuant à présenter Le Doc du week-end, en alternance avec Tatiana Silva, et Le Grand Bêtisier, avec Christophe Beaugrand. Dans les colonnes Parisien, elle a toutefois annoncé arrêter ses interventions dans The Voice, la plus belle voix et dans Danse avec les stars.

De son côté, Julie Denayer sera à retrouver tout l’été dans Un crime presque parfait sur RTL-TVI, chaîne sur laquelle elle continue de présenter Face au juge et Indices.