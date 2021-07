Julie Denayer vient à peine de quitter TF1 en juin dernier, où elle présentait Chroniques criminelles sur TFX, qu’elle se retrouve en prime time tout l’été sur RTL-TVi. "On s’est rendu compte qu’Un crime parfait ? faisait de très belles audiences en deuxième partie de soirée, le dimanche, confesse la journaliste qui prendra toutefois quelques jours de vacances du côté de la France. Et la chaîne est venue me dire qu’ils allaient tenter de le mettre en prime pendant l’été car on pense que cela mérite une case prime. On va donc faire encore plus attention à la programmation."

Ça débute dès ce mardi soir à 20 h 25 avec une émission spéciale sur les "amants diaboliques" que Julie Denayer produit elle-même.