Les contenus pédopornographiques ont été multipliés par dix en dix ans. Et, selon l’ONU, il y aurait, dans le monde, plus de 750.000 prédateurs connectés à Internet en permanence. Des chiffres qui font froid dans le dos… Dans le prime d’Indices, diffusé ce mardi soir sur RTL-TVI, Julie Denayer revient sur la pédophilie 2.0. “C’est un sujet interpellant et au cœur de l’actualité parce que les prédateurs sexuels n’ont jamais été aussi dangereux que pendant le confinement”, explique la journaliste. “Avec Indices, on a la volonté d’informer les jeunes et leurs parents sur la dangerosité des réseaux sociaux. On espère que ce numéro engendrera des discussions entre parents et enfants.”

