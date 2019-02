Pendant deux ans, l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola a ouvert ses portes aux équipes de tournage de RTL-TVI. Ces dernières ont pu suivre le quotidien de trois chirurgiens pédiatriques : les docteurs Diane Franck, chirurgien plastique, Hélène Demanet, chirurgien cardiaque, et Stéphane Luyckx, chirurgien urologue. À partir du 20 février prochain sur RTL-TVI, à raison d’un numéro par semaine, ces trois interlocuteurs feront découvrir aux téléspectateurs les différentes facettes de leur métier.

"La douce tonalité et la bienveillance de la voix de Julie Taton" ont été deux des caractéristiques pour lesquelles le producteur Thomas Orman a choisi de faire incarner le programme par l’animatrice de RTL-TVI. À la plus grande joie de cette dernière, qui est tombée sous le charme de l’émission baptisée Au cœur de l’hôpital des enfants. "Quand Thomas Orman m’a parlé de son projet, j’ai trouvé ça génial. À l’époque, mon fils Côme était encore tout petit, donc c’est un sujet qui me parlait beaucoup. J’y ai d’abord posé ma voix. Ensuite, le projet a été accepté par RTL-TVI et décliné en quatre numéros", explique Julie Taton qui apparaîtra sur les plateaux de début et de fin de magazine pour raconter l’histoire du numéro et réaliser l’une ou l’autre interview.

(...)