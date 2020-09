Sur son compte Instagram, la présentatrice Julie Taton explique pourquoi elle n'était pas à la radio ce matin. "Je passais le test Covid et quelle horreur. Je savais que ça ne faisait pas mal mais qu'est-ce que c'est désagréable."

Grande première pour elle : "on te demande de mettre la tête en arrière et d'ouvrir la bouche pour que le coton-tige aille plus loin encore. J'ai cru que j'allais vomir." En attendant les résultat, elle se met en quarantaine et en profite pour "faire sa comptabilité."