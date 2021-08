Plus d’un an après avoir quitté RTL-TVI et, plus généralement, l’antenne, Julie Taton est de retour à la télévision. Lequ’elle anime tous les matins, de 6 h à 9 h, sur NRJ, avec ses camarades Shalimar, JerM et Tanguy, sera également retransmise en direct sur AB3, à la rentrée prochaine. Ce retour “indirect” sur le petit écran donnera-t-il envie à l’ex-Miss Belgique d’y poser ses valises à nouveau ? Si, il y a un an, Julie Taton nous disait avoir “” de la télévision, elle pourrait désormais avoir envie de repartir de plus belle sur le média qui lui a apporté sa notoriété.

Pour rappel, Julie Taton avait profité de sa première dans le Wake Up Show, en août 2020, pour annoncer qu'elle attendait son deuxième enfant, un petit garçon prénommé Tahoe qui est né le 24 décembre dernier.