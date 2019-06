Julie Taton n'a pas eu le temps de jouer les princesses à Monaco.

Cette année, le Monte-Carlo Télévision Festival a mis la Belgique à l'honneur. Au milieu des stars françaises et américaines, il y avait la souriante Julie Taton. L'animatrice de RTL TVI a été désignée comme maîtresse de cérémonie. Elle a donné le coup d'envoi de la 59e édition, au cœur du Grimaldi Forum ! "Je suis contente", explique la jeune femme. "J'ai eu des retours assez positifs. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir autant de compliments spontanés. C'est ce qui me touche le plus. Des stars américaines - qui ne me connaissent pas - ont pris le temps de me féliciter. Elles ont trouvé que la présentation était superbe. Cela me tenait à cœur."

(...)