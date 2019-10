" Des drapeaux allemands au lieu des couleurs belges lors de l’émission spéciale Belgique ?, s’étonne la très souriante et rigolote Julia Vignali au sujet des décors en arrière-plan du Meilleur Pâtissier qui avait vu la candidate belge être éliminée. "Mais non! C’est un scandale. Je ne le savais pas. Je dis que c’est le coup d’un Belge qui a voulu faire une bonne blague belge. Vous n’êtes pas le pays de l’humour par hasard. C’est à la fois drôle et absurde, j’adore. On dirait vraiment une blague belge. Mais si c’est un Français qui l’a fait, c’est moins drôle. En tout cas, je vous assure que ce n’est pas moi. "

(...)