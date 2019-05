Non satisfaits du coach Julien Clerc, celui-ci aurait été prié de laisser son siège à quelqu'un d'autre. Les autres membres de l'équipe sont Soprano, Jenifer et Mika. Et pour la saison 2020, les producteurs ont fait appel à... une superstar.





Selon des informations du magazine Public, l'équipe de The Voice aurait demandé à Céline Dion de prendre la place de l'ex-compagnon de France Gall. La célèbre chanteuse canadienne aurait refusé cette proposition. La production se serait donc tournée vers un autre choix: Amel Bent. La chanteuse de 33 ans est déjà coach pour la version junior de The Voice.