Dans l'émission "Affaire conclue", Julien Cohen est l'un des acheteurs les plus connus pour son côté rentre dedans. Il vient encore de le prouver dans l'émission diffusée ce mercredi 10 février, en remettant à sa place un vendeur un peu trop entreprenant. Giuseppe avait fait le déplacement pour vendre un daguerréotype, l’un des ancêtres de l'appareil photographique datant du début du 19e siècle. L'objet avait été estimé à 150 euros par le commissaire priseur, mais Giuseppe comptait bien en obtenir beaucoup plus. Il a ainsi tenté le tout pour le tout et a voulu convaincre le groupe d'acheteurs en insistant sur la vieillesse de l'objet.

Julien Cohen s'est donc senti obligé de le remettre une première fois à sa place. "Je vous rassure monsieur presque tous les objets ont une histoire", lui a-t-il lancé. Giuseppe a donc tenté de se rattraper en soulignant la rareté de l'appareil. Une fois encore, Julien Cohen n'a pas pu s'empêcher d'intervenir et lui a affirmé que non, un daguerréotype n'est pas une chose rare. Le vendeur a donc affirmé qu'il n'en avait lui jamais vu, ce à quoi le célèbre acheteur à répondu: "Et bien c'est parce qu'on ne fait pas le même métier".

Giuseppe a arrêté d'insister, mais s'en est tout de même très bien sorti puisque Julien Cohen a finalement acheté ledit objet pour la modique somme de 525 euros.