Voilà un duo que l’on n’attendait pas ! Après Maître Gims et Kendji Girac, Amir et Christine Bravo, Vincent Lagaf’ et Marine Lorphelin et, enfin, Jarry et Tal, c’est au tour de Julien Lepers et Black M de partir sur une île déserte dans le cadre de L’Aventure Robinson sur TF1.

Pendant cinq jours, l’ancien animateur phare de Questions pour un champion et l’interprète de "S ur ma route " et membre du groupe Sexion d’Assaut, devront s’entraider et venir à bout de plusieurs épreuves au profit d’une association de leur choix. Julien Lepers et Black M ont, pour leur part, choisi de reverser les fonds récoltés à SOS Villages d’enfants, une association qui a pour mission d’accueillir et de faire grandir ensemble des frères et sœurs qui ont perdu leurs parents ou qui ne peuvent plus vivre au sein de leur cellule familiale.

"Ils ne se sont jamais croisés en France, ils se connaissent à peine de nom, et a priori, tout ou presque les oppose, sauf peut-être une chose : pour l’un comme pour l’autre, le camping, le bricolage, la pêche, bref, la vie en pleine nature, ce n’est pas, mais alors pas du tout leur fort !", tease un communiqué de TF1 qui ajoute que le nouveau tandem se mesurera à "trois épreuves dans des cadres sauvages : la jungle, la plage et la mer" et tout cela dans un temps imparti. À suivre le 27 décembre prochain sur TF1.