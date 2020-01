Pour la première, l’ex-animateur de Bel RTL sera épaulé de Caroline Dossogne.

En congé de maternité, Daniela Prepeliuc a cédé sa place à la météo à son ex-collègue de RTL Belgium, Julien Sturbois. Choisi grâce à un casting, celui qui présente l’info trafic et la météo dans le 6-8 de La Une et anime Vivre ici Bruxelles sur VivaCité, a suivi, cette semaine, une formation aux côtés des autres figures phares de la météo à la RTBF, Caroline Dossogne ou encore Nicolas-Xavier Ladouce.

Le voilà donc fin prêt à faire la pluie et le beau temps aux téléspectateurs de la RTBF. Julien Sturbois présentera sa première météo le dimanche 9 février prochain à partir des studios de Keywall, à Marcinelle. En régie, Caroline Dossogne l’épaulera et lui donnera des conseils. Le plus compliqué ? Gérer l’espace qui se trouve devant le fameux écran vert. "L’exercice n’est pas tout à fait identique à celui du 6-8 . Ici, je vais devoir me déplacer davantage et donner davantage de détails", expliquait le nouveau "Mister Météo", il y a quelques jours dans les pages de La Dernière Heure.

Il faudra attendre une semaine supplémentaire, et plus précisément le 15 février, pour revoir Julien Sturbois présenter à nouveau la météo sur la RTBF. Ensuite, ce dernier partagera les bulletins avec Caroline Dossogne.

Vers une place définitive à la météo ?

Censé remplacer Daniela Prepeliuc jusqu’au retour de congé de maternité de cette dernière, Julien Sturbois pourrait toutefois, si les résultats sont convaincants, se voir proposer une place définitive au sein de l’équipe météo de la RTBF qui se cherche un nouveau visage après le départ de Cécile Djunga pour d’autres activités télévisuelles.