C’est l’heure du changement à la météo de la RTBF. Faisant suite au congé de maternité de Daniela Prepeliuc et au départ définitif (vers de nouvelles aventures au sein de la RTBF) de Cécile Djunga, le service se cherchait un nouveau visage pour faire la pluie et le beau temps. Après avoir passé un casting en présence de plusieurs internes et externes à la RTBF, c’est finalement Julien Sturbois qui a été choisi pour rejoindre l’équipe de Keywall à Marcinelle jusqu’au retour de Daniela Prepeliuc.

