"Manon partage beaucoup de points communs avec moi", concède tout de même le futur coach personnel. "Mais physiquement, ça ne concorde pas… La beauté est subjective et les experts ne peuvent pas le savoir à l’avance", détaille encore Junior.

Décidément, le candidat manageois de "Mariés au premier regard" continue de faire parler de lui. Lors des précédentes émissions, Junior avait dit "oui' à Manon, cette jeune habitante d'Ecaussines, avant d'avouer à ses amis qu'il n'était en fait pas du tout sous le charme de son épouse. Des propos qui avaient choqué les téléspectateurs, mais aussi la principale intéressée, qui s'était légitimement sentie "blessée".Dans une interview accordée à nos confrères de Sudinfo, Junior est revenu sur cet épisode. Il avoue avoir hésité à dire "oui" à sa future femme, car il n'a pas eu de "coup de coeur" pour Manon au premier regard. "Quand le bourgmestre m’a posé la question, je n’ai eu que quelques secondes pour répondre si j’acceptais ou pas que Manon devienne mon épouse. Je n’ai pas de critères physiques prédéfinis mais ça ne veut pas dire non plus que j’accepte tout et n’importe quoi. Il y a un minimum syndical, un feeling…", explique-t-il.