Suite des aventures de Junior et Manon, jeunes mariés de Mariés au premier regard sur RTL-TVI. Malgré un taux de compatibilité de 78,4 %, un joli score, et deux "oui" prononcés devant le bourgmestre, le Manageois et l'Ecaussinoise ne sont pas tombés dans les bras l'un de l'autre. Lors de la cérémonie, Junior a fait savoir à ses amis qu'il n'était pas intéressé par Manon et qu'il avait accepté de l'épouser pour ne pas décevoir ses proches. Des révélations qui n'ont pas perturbé la soirée de la jeune mariée. Celle-ci s'est toutefois rendu compte de la froideur de son époux sur le chemin qui les a emmenés à l'hôtel et, plus tard, lorsque Junior s'est enfin décidé à jouer franc jeu avec elle.

Très secouée par le comportement et les propos de Junior à son encontre, Manon a dans un premier temps quitté la chambre d'hôtel. Après avoir pris l'air, elle y revient avec la ferme intention d'obtenir des explications. " J'avais besoin de souffler un peu", dit-elle. " J'ai l'impression que tu t'es fermé du jour au lendemain." Junior s'explique: "Je n'ai pas eu le feeling qui m'a fait dire que je pouvais aller de l'avant", dit-il avant d'ajouter qu'il ne voulait pas décevoir ses proches.

Le jeune homme semble sûr de lui lorsqu'il évoque le voyage de noces avec Manon. " Je ne peux pas te promettre que la situation va évoluer positivement. Je ne veux pas te faire perdre de temps. Je préfère te le dire clairement ", lui dit-il. Face à la caméra, il se montre toutefois plus hésitant: " Ma décision est prise, oui et non dans le sens où je pense vraiment que ce n'est pas une bonne idée de partir. Mais, de l'autre côté, j'ai envie de vivre l'aventure jusqu'au bout. Je n'ai pas l'habitude de m'arrêter à mi-chemin quand j'entreprends quelque chose. Il y a quand même ce petit côté peur d'avoir des regrets. Je suis quand même mitigé."

Une nuit pour réfléchir

Pour réfléchir à la situation et à la décision qu'ils veulent prendre pour leur voyage de noces, Junior et Manon décident de faire chambre à part le temps d'une nuit. "J e pense que c'est une bonne idée, d'être chacun dans son coin, seul, et de se poser les bonnes questions. Peser le pour et le contre", dit le jeune homme.

Après une nuit de réflexion, Junior rejoint Manon dans sa chambre. L'heure du verdict a sonné. " Je pense que c'est mieux pour nous deux de ne pas partir, c'est sûr, lance d'emblée la jeune femme. Partir fatigués en plus, en se disant que c'est sous certaines conditions alors que c'est un voyage de noces et que c'est censé se dérouler naturellement. Ca ne sert à rien. Ca ne va être sympa pour personne." Une décision qui " soulage" Junior. "J'enlève un poids énorme", confie-t-il.

Après avoir refermé leur valise, Junior et Manon repartent, chacun de leur côté, toujours la bague au doigt et avec un visage qui ne peut cacher la déception.