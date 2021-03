Suite des aventures de Junior et Manon dans Mariés au premier regard, ce dimanche, sur RTL-TVI Après s'être mariés devant leurs proches, le jeune homme de 26 ans n'a pas caché sa déception. Lors de la cérémonie, il a avoué à ses amis que l'Ecaussinnoise de 25 ans à qui il avait passé la bague au doigt n'était pas son style de femme.

En se réveillant à l'hôtel, au lendemain du mariage, Junior n'a pas changé d'avis. " Le réveil, c'est un retour à la réalité. (...) Quand je suis arrivé à la commune, je n'ai pas très bien vécu la situation. Ca n'a pas trop bien été. En tout cas, de mon côté... On va dire que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, avoue-t-il. J'ai bien sur fait confiance à la science. Je trouve l'expérience très humaine et enrichissante. Mais, je ne vous cache pas que, quand j'ai vu les experts arriver, je me suis dit que les experts se sont totalement trompés. Le premier regard, pour moi, ça a été un échec."

Avant de partir en voyage de noces, les jeunes mariés font une escale dans un hôtel de la région bruxelloise. Sur le trajet, les distances sont prises. Junior ignore son épouse. "Je ne me sens pas bien du tout parce que je n’arrive pas à ouvrir le dialogue, explique-t-il face caméra. Je ne lui pose aucune question. Je sens qu’elle se pose des questions sur la distance que j’établis entre nous. Elle tente un contact physique une fois ou deux, mais, directement, je le repousse. Il y a une grosse barrière. Je sais que c’est de ma faute, c’est moi qui installe ce mur. J'ai une grosse angoisse en moi."

En arrivant à l'hôtel, Junior s'isole pour réfléchir, laissant Manon plusieurs heures, seule, dans la chambre. Quand il l'a rejoint, il dit ce qu'il a sur le coeur: "Je voulais être honnête et pas jouer la comédie. je voulais te dire que j'ai énormement de mal. Je n'arrive pas à être moi-même. Je ne ressens pas vraiment de feeling et d'atômes crochus entre nous. En me réveillant ce matin, je me suis senti comme en sortant de la commune. (...) Je sais que je blesse quelqu'un et ce n'est pas du tout mon intention. Cela ne me fait pas plaisir."

De son côté, Manon confie se sentir comme "une bête de cirque". Elle quitte la chambre avec ces mots: "Je préfère que ce soit comme ça, c'est mieux pour tout le monde, ne t'en fais pas."

Junior et Manon partiront-ils tout de même en voyage de noce? Affaire à suivre...