Mariés au premier regard pourrait bien donner des ailes à Junior malgré son divorce avec Manon.

Cela fait maintenant deux semaines que la quatrième saison de Mariés au premier regard a pris fin sur RTL-TVI. Et, pourtant, on ne parle toujours que de ça. Certains s’en plaignent, d’autres s’en réjouissent. Ces derniers sont d’ailleurs nombreux. C’est désormais sur les réseaux sociaux et via la presse que le public suit les aventures des candidats qui ont fait confiance à la science pour trouver leur moitié.

Comme Florentin, autre candidat (malchanceux) de la saison avec qui une véritable complicité est née, Junior voit une petite notoriété s’installer depuis la diffusion de l’émission. Son nombre d’abonnés a explosé sur les réseaux sociaux et c’est avec plaisir et curiosité qu’il surfe sur la vague. Contacté par nos soins, le jeune homme originaire de Manage explique avoir reçu toutes sortes de messages.