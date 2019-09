Qu’on l’aime ou pas, force est de constater que Cyril Hanouna est l’animateur en vogue depuis quelques années en France. Pas une semaine, voire une journée, ne se passe sans qu’un média ou un réseau social ne parle de lui.

Si le documentaire de ce soir s’attarde à l’enfance du trublion ("Cyril Hanouna retourne aux Lilas, banlieue parisienne dans laquelle il a passé son enfance et y retrouve d’anciens camarades de classe avec lesquels il se remémore ses années d’école"), le magazine QG vient de s’intéresser de près au désormais célèbre Baba de Touche pas à mon poste. "Mes chéris, j’ai envie ce soir de vous dire que je vous aime de ouf ! C’est incroyable que ça fasse bientôt dix ans qu’on ait une relation que personne ne comprend !" Ce cri d’amour sur son compte Twitter a été lu par plus de six millions de personnes. À savoir ses "fanzouzes", comme il appelle ses fans. Cyril Hanouna, c’est l’homme qui a inventé son propre vocabulaire en niant les exclus de la "darka" (le kif), qui ne connaissent pas la "rassrah" (l’angoisse) d’être privé de Baba (papa). Pour une huitième saison consécutive, l’homme de 45 ans revient avec son talk-show polémique sur C8 mais qui fédère plus d’un million de téléspectateurs par jour. "La chaîne de Baba a mangé la chaîne des bobos (TMC)" s’amuse-t-il souvent à dire. "Il a su fédérer son ­public avec génie grâce à un code de langage et à une relation d’hyper-proximité", analyse ainsi dans GQ le sémiologue Jean-Maxence Granier, patron de l’agence marques et médias Think Out et auteur de Hanouna, un air du temps télévisuel.

Un technicien de la télévision

"Il est passionné, obnubilé par les courbes d’audience", analyse Lionel Stan, directeur de H2O, la boîte de production créée par l’animateur en 2010, toujours dans l’enquête de GQ . "Il les analyse séquence par séquence, minute par minute et bâtit ses émissions là-dessus. Cyril est l’un des plus grands techniciens de la télévision dans ce domaine." Ou comme disait le groupe Vivendi à son sujet : "Investir dans Cyril Hanouna, c’est investir dans l’un des moteurs de croissance du groupe Canal +."

Pour preuve, son poids salarial avec les années est devenu aussi lourd que les plus grandes stars de la planète. Aujourd’hui quadragénaire, Cyril Hanouna touche une rémunération passée de 19 à 50 millions d’euros annuels. En échange, l’animateur producteur s’engage à fournir huit cents heures de programme via H2O, soit environ 80 % de la grille. La fameuse Baba TV est née. Avec les aléas du métier qui s’ensuivent, l’homme n’étant pas aimé de tous. C’est le moins qu’on puisse écrire, on ne compte plus les remontrances ou les signalements du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) sur ses pratiques, son ton ou ses invités un peu "too much" à une heure de grande écoute. Les sanctions à son égard n’ont d’ailleurs pas fait long feu. Monsieur Touche pas à mon poste a été privé de pub trois semaines en juin 2017 pour des séquences de harcèlement moral et sexuel, avant une amende de 3 millions d’euros un mois plus tard pour son sketch jugé homophobe. "ll y a eu un logiciel Hanounator mis en place au CSA et vous pouviez aller vous plaindre jour et nuit et même plusieurs fois", avance Franck Appietto, patron de C8, dans l’enquête de GQ. "Cyril était l’homme à abattre."

Conclusion de GQ ? "Son audience et son contrat du siècle ont fait de lui le boss. Il se comporte comme tel", tranche ainsi un salarié. "Le type est pro et jovial et il est bien plus facile de bosser avec lui qu’avec beaucoup d’animateurs et patrons."