Juste avant de décrocher le rôle de Joey Tribbiani, l'acteur américain de 51 ans n'avait plus que 11 dollars sur son compte en banque, comme il l'a révélé dans l'émission de l'animateur Conan O'Brien sur NBC. Le comédien, qui incarné l'un des personnages les plus drôles du petit écran pendant douze ans, n'était d'ailleurs pas en mesure de se payer un rendez-vous chez le dentiste. Et pour avoir le plus beau sourire pour ses photos d'audition, Matt LeBlanc a trouvé une solution.





" Je devais me faire limer une dent pour qu'elles soient de la même longueur. Le dentiste m'a demandé 80 dollars. J'ai refusé, j'ai été m'acheter une lime et je l'ai fait moi-même", a-t-il raconté. Une astuce, qui n'est évidemment pas à prendre comme exemple, mais qui a beaucoup amusé l'audience.





C'était évidemment sans savoir qu'il allait un jour gagner 1 million de dollars par épisode. Et encore moins qu'il allait gagner, quinze ans après la fin de la série, 20 millions de dollars par année.