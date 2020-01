Une série-documentaire retrace le parcours fulgurant du jeune chanteur canadien, avec ses hauts et ses bas.

Cette année marque le grand retour de Justin Bieber, lui qui avait presque disparu des radars depuis quatre ans. Quelques semaines après la sortie de son nouveau single "Yummy", il revient cette fois sur le devant de la scène avec une série-documentaire. Le premier volet des dix épisodes annoncés était diffusé gratuitement sur YouTube lundi en début de soirée.

Intitulé "Leaving The Spotlight", cet épisode passe d’abord en revue les raisons de l’annulation de la fin de sa tournée mondiale Purpose World Tour en 2017. Après deux ans passés sur la route, l’artiste canadien était à bout, physiquement et mentalement. "Je pense qu’être humain est un challenge pour tout le monde", murmure Justin Bieber. Ayant grandi devant l’œil des caméras et à l’ère des réseaux sociaux, avec autant d’attention, d’attente et de pression, il fallait bien qu’il craque à un moment donné. Son producteur Scooter Braun et sa manager Allison Kaye confient s’être beaucoup inquiétés pour lui. L’invitation de son amie Ariana Grande à la rejoindre sur scène au festival Coachella l’année dernière opère comme un déclic. Il retrouve un public, l’exaltation d’être face à une foule et le plaisir de chanter. Sa prochaine tournée débutera en mai.

Sa femme, Hailey Baldwin Bieber, est aussi très présente dans le documentaire. Il explique que grâce à elle "tout devient mieux " et que son mariage l’a changé. L’épisode a également donné de gros indices concernant la date de sortie de son prochain album. Celui-ci devrait paraître en février. En attendant, de nouveaux épisodes de 10 minutes seront diffusés chaque lundi et mardi vers 18 h.