La journaliste Justine Katz, bien connue des téléspectateurs pour son expertise sur le terrorisme notamment, sera aux commandes avec Sylvie Chevalier et François Lizen

Après la disparation du service public des programmes Questions à la Une et Devoir d’enquête, la RTBF avait promis un renouvellement de son pôle investigation. Voilà qui sera chose faite à partir de la fin mars avec le magazine #INVESTIGATION. Et à la présentation, on retrouvera la journaliste Justine Katz, bien connue des téléspectateurs pour son expertise dans les enquêtes judiciaires et d’investigation (le terrorisme en tête). “#INVESTIGATION trouvera sa place dans la case du mercredi soir sur La Une, annonce la RTBF par communiqué. Et sera le rendez-vous en prime-time de l’information, de l’enquête et du reportage.”



En duo avec Sébastien Nollevaux, producteur de l’émission, Justine Katz travaille en ce moment à la mise en place de cette nouvelle cellule d’investigation qui aura un relais en télé, radio, sur le site Info, Auvio et autres plateformes digitales.