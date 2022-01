Le 3 juillet dernier, Justine Katz est devenue l’heureuse maman d’un petit Achille, son premier enfant, fruit de son amour avec Tristan Godaert, également journaliste à la RTBF. En congé maternité, la jeune femme a donc dû laisser la présentation d’Investigation à sa collègue, Ophélie Fontana.

Ce mercredi, la journaliste de 36 ans, révélée au grand public en tant que "Madame Attentats", fera toutefois son grand retour à l’antenne. " J’ai été contente de passer ces mois avec mon bébé, mais il faut à un moment retourner dans la vie réelle ", explique Justine Katz à nos confrères de Ciné Télé Revue avant d’ajouter ressentir beaucoup d’enthousiasme à l’idée de reprendre du service.

Au programme du numéro de ce soir : une enquête maison sur le danger de l’amiante dans l’eau potable. " La Wallonie compte encore plus de 3 000 kilomètres de conduites d’eau en amiante-ciment. Placés sous terre après la Seconde Guerre mondiale, ces tuyaux acheminent de l’eau potable dans de nombreux foyers en Belgique. Mais, avec le temps, certaines de ces conduites s’usent. Des fibres se libèrent et se retrouvent dans l’eau du robinet. Qu’en est-il des risques pour la santé ? ", tease la RTBF.

Également responsable éditoriale d’Investigation, Justine Katz va devoir mettre sur pied une bonne organisation afin d’allier le travail et sa nouvelle vie de maman. "J’essaye de ne pas terminer trop tard au boulot pour aller chercher Achille dans des horaires corrects, dit-elle. Et s’il faut terminer des choses à la maison, je le fais. Le télétravail aide aussi pas mal : cela permet plus de flexibilité de pouvoir encore prendre une réunion en visio. Mon compagnon m’aide aussi. On se relaye. "