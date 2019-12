Justine Katz a présenté le programme qui va remplacer Devoir d’enquête et Questions à la Une.

Voilà, c’est fini ! Après 14 ans d’existence, Questions à la Une a connu son dernier numéro, ce mercredi soir, sur La Une. Pour ce final, les présentateurs qui ont fait vivre le magazine d’investigation étaient présents. De Jean-Claude Defossé à Laurent Mathieu en passant par Bruno Clément et Franck Istasse.

L’arrêt de Questions à la Une et celui de Devoir d’enquête ne signifie pas pour autant que l’investigation prend fin sur la RTBF. Lors de cet ultime numéro, le rendez-vous qui succédera bientôt à l’ensemble des deux magazines a été dévoilé dans ses grandes lignes. Aux commandes de ce nouveau projet : Justine Katz, journaliste de la RTBF.

"Les équipes de Questions à la Une et Devoir d’enquête sont réorientées vers ce nouveau programme d’investigation où il y aura toujours une grande majorité d’enquêtes faites maison et une petite partie d’achats. Certaines de ces enquêtes ont d’ailleurs déjà démarré il y a des mois", explique la journaliste qui ajoute que ce nouveau magazine, prévu pour le 25 mars 2020, tentera également d’attirer un public difficile à séduire : les jeunes ! "On sera à nouveau présents tous les mercredis soir en prime time sur La Une mais également en capsules sur les réseaux sociaux, sur Auvio et en radio."

En attendant l’arrivée de ce nouveau programme - qui n’a encore ni nom, ni présentateur -, la case du mercredi soir sera toujours consacrée à l’investigation, aux faits judiciaires, aux histoires réelles et aux faits de société grâce à une programmation de documentaires et de fictions.