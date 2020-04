Cette année a démarré avec deux absences remarquées dans les grilles de La Une, celles de Questions à la Une et de Devoir d’enquête. La RTBF a décidé de faire passer ses deux magazines d’investigation cultes à la trappe pour créer #Investigation, un nouveau rendez-vous réunissant les effectifs de l’un et de l’autre. Piloté et présenté par Justine Katz, connue pour couvrir les attentats, celui-ci démarre ce mercredi en prime-time sur La Une avec un numéro consacré aux placements bancaires.