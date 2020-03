L’année dernière, la RTBF a vu disparaître deux de ses magazines phares, Questions à la Une et Devoir d’enquête. Les équipes, le savoir-faire et les budgets de ces derniers ont été mis en commun pour créer un nouveau rendez-vous d’enquête, intitulé #Investigation. Pilotée et présentée par Justine Katz, journaliste connue pour la couverture de sujets liés aux attentats, cette émission prendra place le mercredi soir en prime time, case historique de Question à la Une, celle dédiée à l’enquête sur le service public.

