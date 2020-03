Justine Piluso communique sa joie de vivre aux téléspectateurs de

Rayonnante. Voilà comment l’on pourrait qualifier Justine Piluso, candidate de la onzième saison de Top Chef . Sans brigade jusqu’à lundi dernier, la jeune italo-égyptienne a intégré l’équipe du chef étoilé Paul Pairet à la suite de l’élimination de Gianmarco Gorni. Un beau pas en avant pour celle qui a, plus que jamais, l’envie de montrer de quoi elle est capable. " J’ai été repêchée in extremis pour intégrer une brigade. Ouf ! L’aventure a failli s’arrêter pour moi " , explique Justine Piluso qui ne demandait pas mieux que d’intégrer la brigade de Paul Pairet. " J’ai eu la chance de découvrir la cuisine du chef Pairet lors de mon stage de six mois à Shanghai, à la fin de mes études. C’est là que j’ai découvert l’univers culinaire de Paul Pairet. Après ça, je n’avais qu’une envie, celle de le rencontrer pour de vrai ! "

Quel genre de chef de brigade est Paul Pairet ?

(...)