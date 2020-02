L’actualité de Kad Merad s’annonce chargée dans les semaines à venir. À partir du samedi 22 février, il reprend du service dans la troisième saison de Baron noir, série dans laquelle il incarne Philippe Rickwaert, député-maire de Dunkerque qui, après avoir trempé dans des magouilles et avoir tâté de la prison se retrouve à l’Élysée. Ce sera à voir sur Be Série, les samedis à 20 h 30 et à 21 h 20.

Ce n’est pas tout. Toujours avide de surprendre son monde, l’acteur annonce un nouveau spectacle qui fait la part belle à la musique. La semaine dernière, il a donné deux concerts dans un bar de Montrouge, à Paris. Entouré d’une petite dizaine de musiciens, il a interprété des tubes allant de Sinatra à Cabrel en passant par David Lee Roth ou Johnny était-il annoncé. Blague de potache ? Manifestement pas puisqu’une autre date est programmée le 23 mai, à Clermont-Ferrand cette fois.

Depuis le mois d’août, un curieux teaser circulait sur YouTube. On pouvait y voir le comédien sur scène avec des musiciens, dont Thomas Dutronc. "Je ne sais pas si vous avez une idée de ce qui peut se passer ce soir, lance-t-il au public . En fait, j’ai décidé vraiment d’être chanteur. Ce n’est pas une connerie." Voilà qui prend tout son sens aujourd’hui.