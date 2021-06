La présentatrice va connaitre du changement pour sa dixième année sur TF1.

Pour cause, elle va arrêter de co-présenter The Voice avec Nikos. "Par cohérence, j'arrête. Ma présence y était anecdotique et ma rentrée s’annonce chargée", commente-t-elle pour Le Parisien. "Par contre, je vais continuer The Voice Kids, qui reviendra en 2022. J’aime énormément ce programme, où j’ai une réelle proximité avec les enfants. Je pense y apporter une vraie valeur ajoutée", commente-t-elle.

On retrouvera également Karine Ferri dans Danse avec les stars, mais elle ne participera plus à la première partie de la soirée: "Désormais, je vais être seule aux commandes du débrief de l’émission en deuxième partie de soirée. On sera dans la discussion, l’échange comme j’ai pu le faire en radio sur NRJ et RFM. Je suis hyper heureuse de la confiance que m’accorde la direction", confie-t-elle encore.

Elle reprendra également Chroniques criminelles sur TFX en lieu et place de Julie Denayer.