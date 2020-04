L'animatrice fait l'objet de messages racistes et misogynes depuis sa blague sur Frank Ribéry.

Le ton monte entre Frank Ribéry et Karine Le Marchand. La pierre d’achoppement ? Une story partagée par l'animatrice de M6 sur son compte Instagram. Issue de la page "les vilaines filles", la fameuse publication prenait la forme d'une photo du joueur de footbal sur laquelle on pouvait lire: "Pour le sauvement de la nation du pays.... Restons confits". Une énième moquerie sur son français qui n'a pas plu (du tout) à l'ancien joueur de l'équipe de France. Ce mardi 28 avril, l'actuel footballeur du club de la Fiorentina a menacé Karine Le Marchand de l'attaquer en justice. ", avait écrit l'avocat de Ribéry, évoquant toutefois une autre issue possible qu'un procès.Choquée, Karine Le Marchand a répondu, ce mercredi 29 avril, aux propos de l'avocat du footballeur. L'animatrice ne comprends pas l'acharnement dont elle fait l'objet depuis ce mardi. "", a-t-elle écrit sur Instagram. "Pour appuyer ses propos, la Française a accompagné sa publication d'une capture d'écran d'un message raciste qu'elle a reçu suite à ladite story. "J, a conclu Karine Le Marchand.."