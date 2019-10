Vendredi, le petit Soan, 11 ans, a remporté la sixième édition de The Voice Kids sur TF1, devenant ainsi le premier garçon à remporter le télécrochet. À cette occasion, Nikos Aliagas a annoncé qu’un ancien vainqueur de The Voice s’apprête à intégrer l’équipe de la version Kids pour la prochaine saison. "Apparemment, je suis le premier dans le monde à retourner dans le fauteuil de coach du pays où j’ai gagné, c’est incroyable ! Vous imaginez ?, s’est réjouit Kendji Girac, lauréat de la saison 3. C’est ma maison, celle qui m’a vu débuter, a-t-il confié au Parisien. C’est un honneur de revenir en tant que coach. Vraiment. J’étais dans une gare entre deux dates de concerts, quand j’ai reçu le coup de fil, j’ai dit oui instantanément. J’avais dit dans une interview que cela me plairait de le faire, mais je ne m’attendais pas à ce que l’on me le propose aussi rapidement." L’interprète de "Color Gitano" remplacera Amel Bent aux côtés de Jenifer, Patrick Fiori et Soprano.