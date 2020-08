Janvier 2014. Alors que la troisième saison de The Voice, la plus belle voix vient à peine de démarrer sur TF1, Kendji Girac, accompagné de sa guitare, fait buzzer Mika en réinterprétant Bella de Maître Gims. Le coach a eu l’œil. Ou plutôt l’oreille. Quelques mois plus tard, son talent raflait la victoire et voyait s’ouvrir devant lui une superbe carrière. Six ans après, Kendji Girac va revivre le télécrochet, mais cette fois-ci de l’autre côté de la scène, en tant que coach de la version" Kids", aux côtés de Patrick Fiori, Soprano et Jenifer. "Je viens de The Voice. J’ai grandi là-bas. Aujourd’hui, je suis le kid dans le fauteuil", déclare Kendji Girac. "Je suis content de me retrouver entouré de personnes que je connais bien et surtout heureux de pouvoir partager mon expérience avec les jeunes talents."

"Au début, je me sentais un peu seul"

Ses premiers pas en tant que coach lui ont toutefois donné du fil à retordre. "Je voyais les talents aller dans les équipes de Jenifer, de Soprano et de Patrick mais personne ne me choisissait. Je me sentais un peu seul. Je me demandais comment j’allais faire pour avoir des personnes à coacher", explique l’interprète de "Color Gitano" qui a ensuite trouvé son "truc" à lui pour attirer des talents dans son équipe. "Je leur parle en chantant. Je leur dis des mots, je leur sors des mélodies. Et puis, surtout, je parle avec le cœur. J’étais un peu comme un enfant qui veut ouvrir ses cadeaux de Noël avant l’heure. J’ai dû attendre un peu mais, au final, je suis très content d’avoir les talents que j’ai."

Ce que le nouveau coach recherche chez les candidats de cette saison, c’est que ces derniers lui donnent des frissons. "Lors des Auditions à l’aveugle, je peux me retourner même si le talent n’a pas le même registre que le mien. À partir du moment où ce qu’il fait m’intéresse ou me touche, je buzze. Il faut qu’il me transmette quelque chose. Ça me permet de découvrir de nouveaux horizons", déclare le chanteur qui est la preuve vivante que The Voice peut réellement servir de tremplin pour démarrer une belle carrière.