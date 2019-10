" Faire un jour de la politique ? Cela ne m’intéresse pas mais devenir bourgmestre un jour en Belgique, ça me ferait plaisir ", plaisante - à moitié - celui qui avait débuté à 17 ans au centre culturel d’Uccle et qui foulera ce 16 novembre la salle mythique bruxelloise de Forest National - voir sur odlive.be - avec son show Sois 10 ans. "Entre la Belgique et moi, c’est une longue histoire d’amour qui existe depuis 10 ans, depuis le tout début de ma carrière, depuis tout jeune. Pouvoir continuer encore ce métier 10 ans plus tard, c’est fou !"

Cette volonté de devenir plus mature et de casser cette image d’éternel ado est ce qui vous a permis de durer dans ce milieu très convoité ?