Réalisé par David Korn-Brzoza, à qui l’on doit aussi des documentaires sulfureux sur les services secrets français ou encore sur les jeunesses hitlériennes, Ku Klux Klan, une histoire américaine se penche sur la genèse, il y a plus d’un siècle et demi, du plus ancien groupe terroriste du nord des États-Unis. En 1865, à la fin de la guerre de Sécession, des vétérans sudistes qui refusent d’admettre leur défaite et sont contre l’abolition de l’esclavage dans leur pays décident de fonder un clan secret dans le Tennessee, dont l’unique mission sera de terroriser et faire peur aux Noirs fraîchement affranchis. Ils refusent que les Afro-Américains soient soudainement considérés comme des citoyens à part entière et qu’on leur accorde des droits. Ces hommes commencent à commettre des crimes sanglants. Meurtres, menaces et lynchages s’en suivent. Le KKK fait régner la terreur aux États-Unis dans l’unique but de faire taire les Noirs, allant même jusqu’à les tuer. Selon les terroristes, ils ne devraient pas avoir accès à l’instruction, ni même aux soins de santé.

Leur évolution jusqu’à aujourd’hui

En 1920, le groupe raciste, mais aussi anticatholique, antisémite et anticommuniste compte plus de 4 millions de membres et parvient même à exercer un certain pouvoir sur la société, les politiques et la culture américaine. Le Klan avait ses propres émissions de radio, ses pièces de théâtre, ses journaux : tous les moyens de propagande étaient bons. À l’époque, en plus des Noirs, ils commencent donc à s’en prendre aux Juifs et aux Catholiques. En 1960, ils commettent un attentat contre l’église de Birmingham et s’attaquent aux militants des droits civiques. Les crimes de ces partisans de la suprématie blanche terrifient la nation et le monde entier.

Ce documentaire retrace l’évolution du Klan à travers les années et dessine aussi le portrait de ses leaders. Plusieurs fois dissout, notamment après la Seconde Guerre Mondiale, le Klan compterait aujourd’hui encore quelques milliers de membres en faveur de la ségrégation. Pour comprendre les secrets et les enjeux du KKK, David Korn-Brzoza a retrouvé des images d’archives et recueilli des témoignages poignants, comme celui de Chris Buckley, un ancien membre repenti.