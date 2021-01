"À la rentrée de septembre chez Ruquier (On est en direct, NdlR), le contexte était un petit peu différent", nous confie Kody, le trublion du Grand Cactus sur la RTBF qui débarque donc sur M6 dans un exercice similaire avec le programme court comique intitulé "Le MUG". "La production avait envie d’essayer plusieurs artistes et comme on était déjà en discussion avec la chaîne pour plusieurs projets, tout s’est bien emboîté. Alex avait proposé des concepts parodiques et moi, j’avais déjà réfléchi à plusieurs formats avec eux. On s’est donc dit qu’on allait y aller à deux." Alex Vizorek, bien connu des auditeurs de France Inter, et Kody, avec sa notoriété galopante grâce à ses passages dans le Grand Cactus diffusés sur les réseaux sociaux, le duo a fait banco.