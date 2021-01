"Petit Transfert dans un nouveau club parisien sans quitter la Belgique ni le Cactus et bien entendu avec le but de rendre à l'Amérique sa grandeur !", nous balance ainsi avec humour l'humoriste Kody au sujet de sa nouvelle émission -un programme court de 3 minutes 30- qui démarre ce vendredi à 20h25 sur M6 en duo avec Alex Vizorek (France Inter). Il sera diffusé sur la chaîne privée française tous les vendredis et samedis soirs.

"Le Grand Cactus a été une énorme vitrine pour moi, nous confie Kody, célèbre pour ses sketches dans l'émission de Tipik avec la bande à Jérôme de Warzée. "On espère qu'on aura la même liberté de ton qu'en Belgique." Et selon Alex Vizorek, contacté également par nos soins, "Jérôme est ravi de voir Kody débarquer en France" après ses passages dans "On est en direct" chez Laurent Ruquier sur France 2. Que Kody arrête, évidemment, pour se consacrer au M.U.G. (Magazine d'utilité générale) de M6 et au Grand Cactus.

Deux Belges à la tête d'une émission française, une première!

Amis de longue date, Kody et Alex Vizorek sont heureux de faire une émission comique ensemble chez nos voisins. "Les Français me demandent souvent si je connais Kody, rigole l'humoriste de France Inter. Mais on a débuté il y a plus de 10 ans ensemble! On est amis depuis toujours et on s'invite régulièrement à nos spectacles. C'est juste génial de pouvoir faire une émission française avec son pote comique de toujours."

"On ramène de le Belgitude en France de la meilleure des manières!, nous confesse alors Kody. Et on espère aller encore plus loin, faire de plus grosses émissions plus tard si celle-ci marche. Ceci n'est qu'une étape!"

Mais pour l'heure, comme nous le précise Alex Vizorek, "8 numéros ont été enregistrés avec notamment Kody en JCVD, Mylène Farmer, le professeur Raoult, le Père Noël ou encore Louis XIV.

Leurs interviews complètes sont à retrouver dans votre journal La Dernière Heure de ce vendredi et la première émission est à visionner ci-dessous. "Il sera possible pour les Belges de suivre le programme depuis notre pays via la plateforme 6play, la plateforme de replay de M6", nous assure Alex Vizorek qui a demandé à la chaîne que son M.U.G. soit "dézoné" pour pouvoir le regarder depuis la Belgique.