La nouvelle émission -tant attendue- de Laurent Ruquier a démarré ce samedi soir sur France 2 à 23h30. "On est en direct" est le programme qui remplace le cultissime "On n'est pas couché", arrêté après 20 ans de bons et loyaux services. Sauf un peu sur la fin.

Et la surprise du chef, parmi les nombreux invités de cette première diffusée ce soir, l'arrivée d'un Belge dans la bande à Ruquier. En effet, Kody figure parmi les trois humoristes de la soirée. Le Parisien a sorti l'information (il sera entouré d'un des auteurs de Nicolas Canteloup alias Philippe Caverivière et Rosa Bursztein). Et Kody Kim en personne vient de le confirmer sur ses réseaux sociaux. "Ce soir on est en direct à 23h30 avec Laurent Ruquier et pleins de chouettes gens sur France 2", écrit-il ainsi sur Instagram.

Depuis le succès du Grand Cactus, les portes de la France s'ouvrent de plus en plus pour notre humoriste. Que ce soit au cinéma (Lucky, etc.) ou en télévision (Touche pas à mon poste, etc.). Laurent Ruquier et Kody se connaissent même déjà bien depuis quelques années. En effet, le second avait participé à "On ne demande qu'à en rire", la célèbre émission d'humour présentée par l'animateur des Grosses Têtes. Kody y avait fait trois passages en juillet 2014, avant que le programme ne s'arrête définitivement.