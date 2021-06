La crise sanitaire a fait bien des dégâts. Et, les jeunes, privés de leurs loisirs, n’ont pas été épargnés. Lors de l’année écoulée, leur bien-être mental en a pris un coup. Pour attirer l’attention du plus grand nombre sur la vulnérabilité des jeunes et pour leur venir en aide, Marlène de Wouters, ancienne joueuse professionnelle de tennis, a lancé la campagne “Fit with a Star” avec le soutien de Basic Fit. Celle-ci consiste à mettre des séances de sport pour deux en compagnie d’une célébrité aux enchères et de reverser l’ensemble de l’argent rassemblé (et doublé par Basic Fit) à “Unlock your Energy !”, une initiative de la Fondation Roi Baudoin qui offre un soutien financier à des projets qui œuvrent à la santé mentale des jeunes de 15 à 25 ans.

Parmi les vingt personnalités belges qui ont accepté d’être mises aux enchères, on retrouve Axel Witsel, Maureen Louys, Adrien Devyver mais également Kody, l’un des membres phares du Grand Cactus sur Tipik. “Je trouve ça bien de voir que des personnalités du nord et du sud du pays se mobilisent ensemble pour la bonne cause”, explique l’humoriste qui est ravi de pouvoir reprendre le sport après une période lors de laquelle il dit d’être “ramolli”. “J’ai toujours fait plusieurs activités sportives. Je fais régulièrement des exercices avec un coach, je joue au football entre potes et j’ai développé une passion pour le golf. Mais, pendant le deuxième confinement, le sport m’a fait un peu défaut. J’ai attrapé un petit bidou de bon père de famille qu’il est temps que je perde. J’ai envie de retrouver la forme et d’être moins fatigué, surtout pour pouvoir attaquer de la meilleure façon qu’il soit les réouvertures qui se profilent dans le secteur culturel et en particulier la première édition du Festival de Stand Up qui aura lieu le 19 juin prochain à Liège et mon nouveau spectacle qui est encore en cours d’écriture.”

Ce coaching permettra également à Kody d’aller à la rencontre des personnes qui n’ont pas hésité à mettre le prix pour s’entraîner à ses côtés. “Si les gens ont fait des enchères pour suivre un cours avec moi, c’est qu’ils apprécient ce que je fais, déclare-t-il. Et si je peux utiliser la lumière qu’il y a sur moi pour une bonne cause telle que celle-là, je le fais avec plaisir.”

Note : Cette vente aux enchères se déroule du mardi 1 juin à 10h au lundi 7 juin à 13h sur le site 2ememain.be.