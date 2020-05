Marie, la Belge qui avait rejoint Pholien dans Koh Lanta cette saison, a tenu à remettre les pendules à l’heure concernant son abandon médical.

Tout en rappelant que l’émission de TF1 n’est qu’un jeu à la suite des violentes attaques dont certains candidats ont été victimes ces dernières semaines, la Nivelloise de 37 ans a réalisé une vidéo Instagram afin de donner des nouvelles de sa santé. "J’ai eu une grosse bactérie aux intestins, j’ai perdu 5 kg en très peu de jours. Et surtout, j’ai eu une grosse bactérie au niveau rénal, ce qui me valait un gros traitement antibiotique" , explique celle qui n’a toujours "pas digéré" la manière dont l’aventure s’est terminée pour elle. "Ce n’était pas compatible avec le jeu. Ça faisait plusieurs jours que j’étais malade, et je ne voulais rien dire" , explique-t-elle en évoquant le rôle joué par Teheiura à son égard . "Il m’a remonté les bretelles et vraiment merci. Je pense que j’attendais de tomber les genoux à terre et ça m’aurait certainement valu plus de dégâts." " Merci pour ta sagesse" , conclut-elle.