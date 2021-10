Depuis le lancement de Koh-Lanta : La Légende, rien ne se passe jamais comme attendu. Rien ne ressemble à ce que l'on avait jusqu'ici l’habitude de vivre dans l’aventure lancée il y a 20 ans. Les éliminations lors du Conseil n’en sont pas, certains vivent une expérience parallèle sur l’île des bannis et l’arène redonne espoir à ceux qui pensaient leur cause perdue. Ugo en sait quelque chose. Éliminé lors du premier Conseil, il a réintégré la partie à l’occasion de la réunification.

Mieux encore, lors de l’épreuve d’immunité, celui qu’il convient d’appeler le miraculé s’est offert une victoire individuelle. Il s’est montré le plus adroit lors de la construction de la perche qui devait lui permettre de récupérer trois anneaux. Et le plus rapide pour ramener les précieux cercles. À Denis Brogniart qui lui fait remarquer combien ce destin est exceptionnel, Ugo répond : "Je n’échangerai ma place pour rien au monde. Je suis fier, très fier". Il dit s’être servi de l’expérience emmagasinée dans l’arène où les bannis s’affrontaient pour se protéger d’une nouvelle élimination.

Malheur en revanche au vaincu de cette épreuve. Parce qu’à la grande surprise des candidats, c’est une élimination directe qui attendait le perdant. Si Christel s’est longtemps crue éliminée, incapable de construire sa perche, elle a finalement pris le dessus sur Alexandra. La déception des l’indéfectible alliée d’Alix était plus que perceptible au moment de quitter les aventuriers.

Mais dans cet épisode, ce sont les première minutes de l’émission qui étaient les plus instructives, les déclarations des uns et des autres après le Conseil où a été éliminé Namadia. Jade était particulièrement remontée contre Alexandra et Alix accusées d’être le duo machiavélique qui manigance tout. Laurent aussi en avait gros sur la patate, contre Alexandra et Alix, et surtout envers Clémence à qui il ne pardonne pas qu’elle ait cédé son amulette ayant sauvé Alix.

Sans compter Coumba. Exilée sur l’île de bannis et très revancharde, elle veut régler ses comptes avec Clémence et Alexandra pointées du doigt comme coupables de son éviction. Mais avant de pouvoir mettre sa vengeance à exécution, il fallait affronter Namadia dans l’arène. Chacun devait remonter un puzzle et c’est elle qui s’est montrée la plus perspicace et rapide. Autant dire qu’elle était aux anges en voyant arriver Alexandra sur l’ile des bannis après son élimination directe. "Il ne manque plus que Clémence", a-t-elle glissé à la caméra.

Lors du Conseil, ce fut une nouvelle fois le grand bal des trahisons. La victime du jour : Clémence. La double lauréate de Koh-Lanta se savait en position délicate. "Je me suis autosabordée , dit-elle en faisant allusion à l’amulette qui a sauvé Alix. Je me suis mise en danger toute seule. J’ai pris un risque démesuré." Sa seule alliée semble être Alix qui, au tout début de l’épisode, lui confie qu’elle ne votera pas contre elle parce que Clémence lui a sauvé la peau.

Pourtant, au moment de voter, toutes les belles paroles s’envolent. Clémence vote contre Alix pour tenter de se sauver. Alix, contrairement à sa promesse, vote contre sa sauveuse. Avec 7 voix contre elle, Clémence voit son flambeau éteint par Denis Brogniart pour la deuxième fois. Et c’est à Ugo qu’elle a confié son vote noir. "Mais elle n’a peut-être pas dit son dernier mot", lance l’animateur.Car elles sont désormais trois sur la désormais fameuse île des bannis: Coumba, Alexandra et Clémence. La semaine prochaine, le duel dans l'arène promet d'êtré mémorable vu l'animosité qui anime Coumba.