Bernard Deniaud avait marqué Koh-Lanta en 2012. Doyen de cette saison tournée en Malaisie, il avait atteint l'épreuve d'orientation, la dernière avant les poteaux, à l'âge de 60 ans.

Ce sont ses proches qui ont annoncé son décès dimanche sur Facebook, signalant que Bernard, ancien guide nature, était "parti pour son dernier voyage avec force et entouré d’amour". Immédiatement, Denis Brogniart lui a rendu hommage sur ses différents réseaux sociaux. "C’était un homme épris de nature et de grands espaces, sportif accompli, adepte des efforts au long cours comme ce Paris-Dakar qu’il avait réalisé à trottinette", a écrit le présentateur du jeu d'aventure, actuellement en tournage pour Koh-Lanta All Stars.

Selon Le Parisien, l'ex-aventurier souffrait d'une grave maladie. "Il n’en parlait pas", a expliqué à nos confrères français Nadine, coéquipière de Bernard durant leur Koh-Lanta commun. "Il m’avait juste dit qu’il se battait contre une saloperie de maladie et qu’il se sentait fort".