Koh-Lanta All Stars n'a pas encore commencé - c'est pour le 24 août - que déjà on apprend que l'ambiance n'était pas au beau fixe sur le tournage du jeu d'aventure. C'est Jade, gagnante en 2007 et finaliste en 2009, qui le raconte dans les colonnes de "Gala". L'aventurière de 38 ans ne mâche pas ses mots pour décrire les rapports qui se sont tendus rapidement entre les filles, sur les différents camps.

"Je pense que nous avons donné une image peu glorieuse de la femme. On avait beaucoup d'ambitions avant de partir, on voulait se soutenir face aux hommes et en fait, l'affect a pris le dessus, raconte-t-elle notamment. Nous n'avons pas réussi à tirer notre épingle du jeu, nous avons eu, dans nos rangs, des brebis galeuses qui n'ont pas respecté la parole donnée. Dans mon groupe, c'est parti en vrille dès le départ. Il a suffi qu'une fille parle à un garçon pendant 10 secondes pour que notre pacte s'envole en fumée..." © TF1

Très en verve, elle explique encore qu'elle ne gardera pas forcément un bon souvenir de cette troisième participation. "Si vous voulez faire un papier sur le girl power dans Koh-Lanta, dépêchez-vous de le publier commente-t-elle. Dès les premiers épisodes de cette version All Stars 2021, vous verrez que ça a fait pschitt."

Outre le fait que la parole donnée n'ait pas été respectée par certaines, Jade souligne également les tensions qui sont apparues entre les candidates plus âgées - comme elle et Clémence - et les plus jeunes. "Dans cette édition, les jeunes nous surnommaient "les candidates vintages, les aventurières Ehpad". Ce n'est pas très agréable. Nous, au moins, on sait ce que représente la parole donnée. On a d'autres valeurs. Dans mes précédentes saisons, cette guerre des filles et des générations n'existaient pas. Je n'avais jamais connu ça. On s'est retrouvées un peu isolées : d'un côté, celles qui se connaissaient d'avant le jeu, de l'autre, les plus anciennes. On n'a pas réussi la cohésion de groupe."

De quoi susciter la curiosité des fans, qui attendent avec impatience cette nouvelle saison qui ne sera plus diffusée le vendredi mais le mardi soir...