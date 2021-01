ALP, la société qui produit Koh-Lanta, a établi une liste de candidats qui ne peuvent pas participer à cette édition spéciale.

Cette liste noire existe parce que certains candidats ont profité de leur notoriété suite à leur passage dans l'émission pour participer à d'autres émissions de télé-réalité.

Il n’y a aucun conflit avec les aventuriers qui ont fait de la télé-réalité mais comme nous l’avons déjà expliqué, les aventuriers qui participent à des émissions de télé-réalité « pure » y participent en toute connaissance de cause. Cela relève de leur choix. ALP a toujours été très claire sur sa position à ce sujet. Ce n’est aucunement un jugement de valeur puisqu’ALP produit elle-même de la télé-réalité comme "10 Couples parfaits. Il s’agit d’une décision, conjointe avec TF1, qui se base uniquement sur la perception de l’aura des aventuriers. Aussi, et même dans le cadre d’un anniversaire important, cette position ne changera pas.", a expliqué la production à TV Mag.

Parmi les candidats blacklistés, on retrouve notamment Inès Loucif. La finaliste de l'Île des héros a participé à La Villa des coeurs brisés.

On retrouve aussi Benoît Assadi et Jesta Hillmann. Les participants de la saison 16 ont participé à La Villa : La Bataille des couples. Ou encore Wafa El Mejjad, présente dans la saison 10 ainsi que dans La revanche des héros. Elle a fait des apparitions dans Friends Trip et La Villa : La Bataille des couples.

Mais également: