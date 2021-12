Ce devait être une soirée de fête pour les fans de Koh-Lanta et les aventuriers de cette édition anniversaire pour les 20 ans du jeu d’aventure de TF1. Mais la fête vire au cauchemar à quelques heures de la grande finale et de la proclamation (ou non…) du vainqueur. "Le Parisien" dégaine une révélation qui fait voler en éclat le prestige du jeu. Dans un long article, il révèle qu’il n’y a pas seulement eu tricherie lors de cette édition All-Stars mais également chantage.

Le quotidien remonte dans le temps. Jusqu’à l’émission du 9 novembre dernier, avant que Teheiura n’avoue avoir enfreint le règlement en demandant et en acceptant de la nourriture et se retrouve écarté. Ce jour-là, Laurent Maistret et Claude ont remporté le jeu de confort. Ils sont invités à se rendre sur l’ancienne île de l’équipe des Jaunes où ils font face à des choix cornéliens pour des aventuriers affamés. Devant eux, il y a une malle contenant les courriers des familles, un kilo de riz, du manioc et des viennoiseries. Mais pas question de tout emporter. Conformément à ce qu’ils s’étaient engagés à faire, ils sélectionnent les courriers pour ceux qui les avaient demandés et prennent la nourriture qu’ils sont autorisés à emporter, soit le manioc et le riz. Du moins dans la version diffusée à l’antenne.

Selon "Le Parisien", l’affaire n’en est pas restée là. Laurent et Claude auraient menacé de faire grève s’ils n’obtenaient pas de la nourriture. Un chantage auquel l’équipe technique aurait fini par céder en leur accordant les viennoiseries restées sur le côté. Le journal dit avoir essayé de contacter ALP, la société qui produit Koh-Lanta pour avoir une réaction. Une demande restée lettre morte.

Petit détail supplémentaire, "Le Parisien" évoque le surnom de “l’alliance” à laquelle Laurent et Claude appartenaient. Elle était surnommée “la team des roublards”. Toujours d’après le quotidien, les deux aventuriers ont fait partie des 5 qui ont participé à des dîners clandestins dans un bungalow. La rumeur veut également que Claude faisait partie des convives invités, avec Sam, à partager un steak-frites-légumes reçu par Teheiura.

Dès avant la diffusion de la finale ce soir – qui a été préenregistrée -, ALP a fait savoir que dès la confirmation des tricheries, des mesures ont été prises. “Au moment de l’éviction de Teheiura, nous avions déjà ajouté un gardien sur le camp de vie des aventuriers” a expliqué Alexia Laroche-Joubert au "Parisien". Ces mesures ont également été renforcées lors du tournage de la nouvelle saison qui vient d’être mise en boîte en Asie. “Pour la nouvelle édition qui vient d’être tournée, on a engagé deux gardiens qui disposaient d’une embarcation pour intervenir si un bateau arrivait en direction de l’île”.

Le 12 novembre dernier, après la révélation de la tricherie de Teheiura, la DH écrivait à l’adresse de ses lecteurs une humeur posant cette question : n’a-t-on pas poussé le bouchon de la survie un peu trop loin lors de cette édition anniversaire ? “Tous les aventuriers de Koh-Lanta : la légende que nous avons eus au téléphone depuis le début de l’aventure l’affirment : cette édition est sans commune mesure avec ce qu’ils ont enduré précédemment. Surtout en matière d’alimentation. Pas de riz, pas ou peu de ressources alimentaires sur les îles où campent les équipes. On a même vu le roc Namadia s’écrouler pendant une épreuve, à bout de forces.” La question est plus que jamais d’actualité et mériterait une clarification, à la fois de la part d’ALP et des candidats.

Quoi qu’il en soit, ce qui devait être une fête, celle des 20 ans d’une des émissions les plus populaires de la télévision française, vient de prendre un sérieux coup sur la tête si toutes ces révélations et rumeurs venaient à être confirmées. Et ses héros avec elle…