Les trois aventuriers à aller sur les poteaux sont désormais connus.

Ce vendredi soir, l'épisode de Koh-Lanta commence à la résidence du jury final où la majorité s'attend à voir arriver Brice. Mais, c'est Angélique qui débarque, à la surprise de tous. Laurent est fier des garçons et de leur stratégie. C'est alors l'heure des pronostics pour la bien connue épreuve d'orientation va démarrer... Quels sont les trois aventuriers qui la remporteront et accèderont aux poteaux? Les noms d'Alexandra et de Loïc sortent. Ils ne savent toutefois pas à qui accorder la troisième position. De toute façon, tout n'est ici que suppositions...