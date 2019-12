C’est Denis Brogniart en personne qui l’a annoncé ce samedi soir en direct sur TF1.

En effet, l’animateur de Koh Lanta était parmi les membres du jury de Miss France. Et lors de l’élection, Denis Brogniart s’est livré à une petite confidence. Selon lui, Koh Lanta (saison 21 donc) reviendra "début 2020" !