Se mettre dans la peau d’un aventurier du célèbre jeu de TF1 sera bientôt possible. Adventure Line Productions, qui produit Koh-Lanta, a signé un accord avec Microids, une entreprise française de développement et d’édition de jeux vidéo.

"Prévu pour 2021 en France, un jeu vidéo d’aventure Koh-Lanta est en préparation !" peut-on lire sur le compte Twitter de l’éditeur qui en avait déjà édité un sur Fort Boyard, disponible notamment sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. La productrice de l’émission, présentée par Denis Brogniart, s’est félicitée de cette collaboration.

"Koh-Lanta nourrit un besoin d’évasion que l’on peut vivre depuis chez soi, tous ensemble, a déclaré Alexia Laroche-Joubert. Cette nouvelle diversification pour ALP a été possible car nous étions assurés par Microids de retrouver dans ce jeu la qualité et l’exigence que nous mettons dans l’écriture et l’image du programme".